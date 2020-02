vedi letture

Corriere di Bologna dopo il ko interno con il Genoa: "Il Bologna crolla al Dall'Ara"

Un sabato da incubo per il Bologna, che al Dall'Ara crolla con un netto 3-0 dinanzi al Genoa e blocca la sua grande stagione in termini di punti. Decisiva anche l'espulsione di Schouten nel primo tempo per un fallo su Behrami, momento della partita messo in risalto dall'immagine scelta dal Corriere di Bologna in prima pagina. E il quotidiano titola così: "Il Bologna crolla al Dall'Ara".