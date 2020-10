Corriere di Bologna dopo l'infortunio di Poli: "Fuori due mesi, allarme centrocampo"

Brutta tegola per il Bologna: Sinisa Mihajlovic perde Andrea Poli per almeno due mesi a causa della frattura del perone. Lo conferma anche il Corriere di Bologna oggi in edicola, titolando così in prima pagina nel giorno del match con il Benevento: "Poli fuori due mesi. Allarme centrocampo".