Corriere di Bologna: "Doppio Bologna per Mihajlovic a caccia di un posto in Europa League"

"Doppio Bologna per Mihajlovic a caccia di un posto in Europa League", titola il Corriere di Bologna. Si dice spesso, molte volte abusando del concetto, ma stavolta è proprio così: ci sarà bisogno di tutti. Sinisa Mihajlovic e il suo staff lo sanno bene e in questi giorni stanno cercando di portare tutti a regime: dopo il rientro contro la Juventus del 22 giugno e i successivi sei giorni di pausa, il Bologna è atteso da otto partite in 23 giorni (dal 28 giugno, sul campo della Sampdoria, al 21 luglio a Bergamo), che diventeranno undici in 35 con gli ultimi tre turni dei quali è ancora da fissare data e orario. Ecco perché, lavorando sulla costante del 4-2-3-1, nascerà un Bologna dalle gerarchie allargate. L’intera rosa avrà occasioni e prima della pandemia che ha fermato i campionati anche i più giovani avevano mostrato valore e capacità di incidere nella stagione rossoblù.