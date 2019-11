Corriere di Bologna: "Dov'è Sansone? Dopo il cucchiaio è sparito"

Sulle pagine del Corriere di Bologna c'è spazio anche per le vicende della formazione rossoblù guidata da Sinisa Mihajlovic. Focus in particolare sul momento non positivo di Nicola Sansone: "Cos’è successo a Sansone? Dopo il cucchiaio è sparito" si chiede il quotidiano in edicola oggi. A Genova l’errore dal dischetto, poi l'attaccante è calato. Senza Dijks s’è perso e la squadra è entrata in crisi.