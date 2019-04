Corriere di Bologna e il messaggio di Miha: "La salvezza si ottiene in attacco"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con il messaggio che il tecnico Mihajlovic ha voluto mandare alla squadra in questo finale di campionato: "La salvezza si ottiene in attacco". Contro la Sampdoria i rossoblu vanno a caccia di punti per tenere il passo degli avversari in lotta per la salvezza.