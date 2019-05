Corriere di Bologna e l'avvertimento di Cairo: "Mi riprendo Lyanco"

"Scusa Bologna, mi riprendo Lyanco" titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna con le parole del presidente del Torino Urbano Cairo. Che sul brasiliano ha aggiunto: "Credo in lui, so che sta facendo un grande campionato". Bologna e Torino sono alleati contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Tema, la SuperLega: "La chiave è redistribuire a tutti i diritti televisivi".

Nel taglio basso ancora spazio a Lyanco: "Ma il brasiliano potrebbe saltare il Parma. In attacco Destro pronto per una maglia" si legge. Mihajlovic non cambia l'assetto tattico ma deve fronteggiare quattro assenze molto pesanti. Palacio in fascia farebbe posto a Mattia. In difesa toccherebbe a Helander affiancare Danilo.