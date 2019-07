Corriere di Bologna e la presentazione: "Ecco Schouten"

Classe '97, Jerdi Schouten ha appena lasciato l'Excelsior per volare in Italia, precisamente al Bologna, che l'ha accolto e presentato nella giornata di ieri. La conferenza trova spazio anche in prima pagina sul Corriere di Bologna: "Ecco Schouten", si legge, in aggiunta ad una piccola parte del virgolettato dell'olandese: "Il Bologna è storia".