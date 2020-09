Corriere di Bologna: "Ecco De Silvestri, il pupillo di Sinisa"

"Ecco De Silvestri, il pupillo di Sinisa", titola in taglio alto il Corriere di Bologna in edicola questa mattina. Presentazione ufficiale per l'esterno ex Torino. Sarà allenato dal tecnico serbo per la quarta volta in carriera: "Gli darò una mano". E ancora: "Mi piace l'ambizione del club". Sarà uno dei giocatori più esperti in rosa con le sue 343 apparizioni in Serie A e le quasi 400 presenze da professionista.