Corriere di Bologna: "Emergenza in difesa, tocca a Bani"

Il Bologna dovrà rinunciare a Danilo per circa tre settimane. A Brescia, i rossoblù dovrebbero puntare su Mattia Bani, difensore centrale classe '93 proveniente dal Chievo Verona. "Emergenza in difesa, tocca a Mattia Bani" titola il Corriere di Bologna in prima pagina. La scommessa di Gamberini, ex difensore dei felsinei: "Un amico. L’ho aiutato a cercare casa ma soprattutto da bolognese ho voluto descrivere a Mattia l’importanza della piazza ed il peso della maglia che avrebbe indossato. I tifosi lo adoreranno".