Corriere di Bologna: "Era con De Laurentiis: Fenucci si autoisola"

Sul Corriere di Bologna spazio alla vicenda De Laurentiis, positivo al Covid. "Era con De Laurentiis: Fenucci si autoisola" scrive il quotidiano in prima pagina. L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci è in isolamento fiduciario e ci resterà per alcuni giorni, al pari di tanti altri dirigenti del calcio italiano. Spazio anche al mercato: prosegue la trattativa per portare in rossoblù Supryaga. Edoardo Vergani dell’Inter, attaccante classe 2001, è a un passo dal Bologna.