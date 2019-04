© foto di Pierpaolo

Con il successo contro l'Empoli, il Bologna si è praticamente conquistato la permanenza in Serie A. "Salvi", titola in prima pagina il Corriere di Bologna, un po' come se fosse un annuncio. Una sentenza, sì, quasi aritmetica. Joey Saputo si è congratulato con il suo allenatore, divenuto presto idolo dei tifosi, che gli chiedono di restare anche il prossimo anno.