Corriere di Bologna: "Europeo rinviato, il sogno di Orso"

"Europeo rinviato, il sogno di Orso": così il Corriere di Bologna in edicola quest'oggi. Il rinvio dell’Europeo è l’occasione giusta per l’esterno rossoblù classe '97, autore di un'ottima stagione con il Bologna: un anno in più per convincere Mancini e conquistare una maglia azzurra per Euro 2021. Zaniolo avrà il tempo di tornare dal serio infortunio al ginocchio, ma al tempo stesso Orsolini avrà diversi mesi per entrare a pieno titolo nelle gerarchie azzurre.