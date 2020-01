Il Corriere di Bologna dedica ampio spazio al mercato della formazione rossoblù. "Fatta per Barrow. Si tratta Ibanez" scrive il quotidiano in edicola oggi. Doppio affare Bologna-Atalanta: contratto fino al 2024 e ingaggio da 700mila euro a stagione per l'attaccante Musa Barrow. I felsinei trattano anche per il difensore Ibanez.