Corriere di Bologna: "Fattore Dall'Ara per il tabù Ranieri"

"Fattore Dall'Ara per tornare a vincere": questo il titolo del Corriere di Bologna sulla formazione di Sinisa Mihajlovic, attesa domenica all'ora di pranzo dalla gara interna con la Sampdoria. La carica Dall’Ara per il tabù Ranieri: Mihajlovic non ha mai battuto il nuovo tecnico della Sampdoria e punta sulla spinta del suo pubblico per riconquistare i 3 punti dopo il ko con la Juventus.