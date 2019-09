© foto di Giulio Falciai

"Fattore Orsolini". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna. L’uomo in più delle prime due giornate di campionato del Bologna è Riccardo Orsolini: l’esterno ascolano è stato decisivo sia a Verona sia contro la Spal, avendo propiziato (conquistando il rigore al Bentegodi e firmando l’assist per Soriano nel derby) entrambi i gol segnati fin qui dai rossoblù. Il ragazzo classe 1997, in fondo, è l’acquisto più oneroso della gestione Saputo con il riscatto estivo esercitato con il pagamento di 15 milioni alla Juve: è il fiore all’occhiello di un mercato da 63,5 milioni (e da un saldo finale di circa meno 36 milioni) e sul campo, dopo la delusione in Under 21, sta rispondendo presente.