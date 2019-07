Corriere di Bologna: "Firmano Palacio e Schouten"

© foto di Giulio Falciai

"Firmano Palacio e Schouten". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Bologna sui rossoblù. L’avvio della nuova stagione ha portato con sé tante ufficialità in casa Bologna: ieri negli uffici di Casteldebole Rodrigo Palacio ha firmato il rinnovo annuale di contratto che lo legherà fino a giugno al club rossoblù e lo stesso ha fatto il centrocampista olandese classe 1997 Jerdy Schouten — nel suo caso accordo quadriennale fino a giugno 2024 — prelevato dall’Excelsior Rotterdam per due milioni di euro. Oggi farà lo stesso Stefano Denswil, arrivato ieri in città (mentre a Casteldebole si sono visti i suoi agenti, tra cui il fratello Revelino, per gli ultimi accordi), che dovrebbe firmare un triennale con opzione per il quarto anno dopo gli accordi sottoscritti tra Bologna e Bruges.