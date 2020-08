Corriere di Bologna: "Frenata De Silvestri, i rossoblù prendono tempo"

"Frenata De Silvestri, i rossoblù prendono tempo". Il Corriere di Bologna, all'interno della propria sezione sportiva, fa il punto sul mercato dei felsinei. La prima offerta per l'ex Sampdoria è stata ritenuta insufficiente, e c'è da fare i conti con la concorrenza del Parma, che prima del ribaltone societario aveva offerto un triennale, e del Genoa, che potrebbe inserirsi presto, dopo l'insediamento nell'organigramma societario di Faggiano. Per Hickey gli emiliani hanno pareggiato l'offerta del Bayern: ora dipende tutto dal giocatore. Mentre la Dinamo Kiev non accetta prestiti per Supryaga.