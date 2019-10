"Fuori dall'ospedale. Sinisa vuole la Juve": questo il titolo del Corriere di Bologna in riferimento alle dimissioni dall'ospedale per il tecnico rossoblù. Finito il secondo ciclo di cure, il tecnico è tornato a casa. Accompagnato dalla moglie Arianna, il tecnico serbo è tornato a Roma per trascorrere qualche giorno in famiglia. Ora l'obiettivo è la panchina con la Juventus, dopo la sosta.