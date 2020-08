Corriere di Bologna, Gastaldello: "Il club lo vedo in Europa. Sinisa? Sempre da uomo a uomo"

"Il Bologna io lo vedo in Europa. Sinisa? Sempre da uomo a uomo". Ha appena detto addio al calcio giocato, Daniele Gastaldello, che ha parlato in esclusiva ai colleghi del Corriere di Bologna. Il grande ex ha incensato la squadra di Sinisa Mihajlovic: "Club, ambiente, squadra: c'è tutto o quasi per fare il salto. De Silvestri? Uno che sa fare la differenza". Poi un commento su due ex compagni: "Poli e Soriano devono diventare i leader: e con loro metto anche Palacio, un grande".