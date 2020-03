Corriere di Bologna: "I felsinei si preparano per la Juve"

C'è chi Juve-Inter la guarderà per divertimento e chi per lavoro. Come il Bologna che domani studierà i bianconeri nel big match contro i nerazzurri. Il motivo? Lo si intuisce leggendo la titolazione del Corriere di Bologna sui felsinei: "Il Bologna si prepara per la Juve. Sinisa fa la conta dei recuperati. Confermato il calendario: si gioca il 13 a porte chiuse. Con la Samp sabato 21".