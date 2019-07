Nella prima pagina del Corriere del Bologna, in taglio alto, si parla di un importantissimo compleanno: "I primi 110 anni del Bologna calcio", si legge nel titolo, appunto. In attesa della "lode", i rossoblu si apprestano dunque a festeggiare i loro primi 110 anni di storia. E' stato stilato un programma mirato, con una decina di appuntamenti cittadini che inizieranno questo mese per poi concludersi il prossimo febbraio. Mostre, eventi, serate culturali tra storia sportiva del club e della città: il calendario è stato presentato al Museo Civico Medievale di Bologna in presenza dell'amministratore delegato Claudio Fenucci.