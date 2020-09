Corriere di Bologna: "I primi tre punti rossoblù, il Bologna dilaga in casa"

Buona la seconda per il Bologna, che supera in casa il Parma con un roboante quattro a uno: "I primi tre punti rossoblù, il Bologna dilaga in casa", titola a tal proposito in apertura il Corriere di Bologna. La squadra di Mihajlovic raccoglie i primi tre punti della stagione. Contro un Parma ancora in totale fase di rodaggio gli uomini di Sinisa dilagano, trascinati da un grande Roberto Soriano, autore di due gol.