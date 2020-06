Corriere di Bologna: "I rossoblù accarezzano il ritorno in Europa"

Sulla prima pagina del Corriere di Bologna si parla dell'ottimo cammino della formazione di Mihajlovic. "Il Bologna accarezza il ritorno in Europa" scrive il quotidiano bolognese in prima pagina. I rossoblù rivitalizzati dai tre punti di Genova, la vittoria 2-1 di domenica ha tenuto vivi i sogni europei, in un weekend in cui alcune avversarie dirette hanno rallentato. E domani alle 19,30 scontro diretto al Dall’Ara con il Cagliari.