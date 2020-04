Corriere di Bologna: "I rossoblù studiano il progetto per ripartire"

"Il Bologna studia il progetto per ripartire" scrive quest'oggi il Corriere di Bologna in prima pagina. Stipendi, allenamenti e spogliato: il Bologna prepara la ripartenza. Fenucci a colloquio con il capitano Poli per il taglio dei compensi ai calciatori. Intanto sanificazione per gli ambienti del centro sportivo di Casteldebole per il ritorno dei calciatori.