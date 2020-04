Corriere di Bologna: "I tagli degli stipendi vanno in standby"

"I tagli degli stipendi vanno in standby", titola il Corriere di Bologna nelle pagine sportive. Il Bologna ha iniziato a studiare il percorso verso l’ipotetica ripresa del 18 maggio e ha richiamato in città tutti i tesserati ad eccezione di Soriano (in attesa del secondogenito), di Danilo, che rientrerà dal Brasile solo nei prossimi giorni, e di Mihajlovic, che sulla carta dovrebbe essere l’ultimo a tornare a Casteldebole anche per tutela sanitaria. Colloqui e videoconferenze proseguono in giornate in cui i vertici del club sono stati impegnati soprattutto nelle riunioni informali con le altre società, per comprendere i destini della serie A e cercare di sciogliere i vari nodi che stanno allontanando la ripresa. Anche per questo motivo, dopo i primi colloqui esplorativi e sommariamente positivi, restano sostanzialmente in standby le trattative con i giocatori sul taglio degli stipendi: oltre all’incertezza sulla reale conclusione del campionato (in caso di stop definitivo, le mensilità da coinvolgere praticamente per intero sarebbero quattro), pesano le tempistiche allungate e i dubbi sul destino dei contratti in scadenza al 30 giugno.