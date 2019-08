© foto di Mattia Verdorale

"Il bello del calcio". La prima pagina del Corriere di Bologna questa mattina in edicola è dedicata completamente a Sinisa Mihajlovic che ieri nonostante la malattia era sulla panchina del suo Bologna per la prima partita di campionato: "La sfida di Sinisa alla leucemia: in panchina a sorpresa a Verona. Poli: "Era una promessa". Gianni Morandi: "Enorme forza d'animo". Sansone non basta, l'assedio vale un pari".