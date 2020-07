Corriere di Bologna: "Il Bologna a San Siro, tocca a Santander"

"Il Bologna a San Siro, tocca a Santander". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bologna in riferimento ai rossoblù: "Dopo il grande secondo tempo contro il Napoli, il Bologna torna già in campo in notturna contro il Milan: negli occhi c’è ancora l’impresa di San Siro – sponda Inter – di tredici giorni fa e Mihajlovic sogna il nuovo colpo. Per il tecnico serbo la parola d’ordine sarà concretizzare, visto che quello contro i rossoneri poteva essere uno spareggio per l’Europa ma non lo sarà".