Corriere di Bologna: "Il Bologna di Sinisa balla sulle punte"

"Il Bologna di Sinisa balla sulle punte. L’attacco ha tante opzioni e Mihajlovic le cavalcherà tutte. Palacio è la certezza, Barrow l’uomo della svolta Attesa per Sansone, ultime chance per Santander". Con questa titolazione il Corriere di Bologna, nella pagina sportiva dedicata al club felsineo nell'edizione attualmente in edicola, analizza il reparto offensivo dei rossoblù in vista della ripresa del campionato.