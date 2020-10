Corriere di Bologna: "Il Bologna dovrà vendere ancora"

vedi letture

Campanello di allarme in casa rossoblu, lanciato stamane dal Corriere di Bologna: "Il Bologna dovrà vendere ancora". Nei prossimi giorni è in programma l’assemblea dei soci che dovrà approvare il bilancio: in quello chiuso a giugno 2019 si segnalava il "bisogno di ulteriore immissione di finanza" per giugno 2020 e i mancati introiti causa Covid hanno appesantito la situazione. Ecco perché tra gennaio e giugno le cessioni di uno o due pezzi pregiati (Orsolini, Tomiyasu, Barrow – il cui obbligo di riscatto da 13 milioni più 6 di bonus scatta proprio a giugno – e Schouten) sono più che probabili: quello appena finito non sarà l’unico mercato in attivo sul piano economico.