Corriere di Bologna: "Il Bologna non affossi il momento magico"

© foto di Gaetano Mocciaro

"Il Bologna non affossi il momento magico" titola il Corriere di Bologna oggi in edicola. Su Mihajlovic e il futuro: "Il debito di riconoscenza ce l'ha il club, non Sinisa che con il suo lavoro ha salvato tutti. Gli vanno date garanzie tecniche". Nel taglio basso: "C'è già voglia di futuro: piace l'ambizione di Sabatini. Una fetta di tifosi rimanda le discussioni a salvezza acquisita. Ma i nomi nuovi solleticano e tutti chiedono le conferme di Sansone, Soriano, Orsolini e Lyanco".