Corriere di Bologna: "Il Bologna ora allunga i contratti"

vedi letture

"Il Bologna ora allunga i contratti". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina del Corriere di Bologna in edicola stamani in riferimento ai contratti dei giocatori dei rossoblù: "Con le scadenze a giugno e i tornei bloccati, una clausola prorogherà tutto per poter giocare in estate. Nel Bologna i casi Palacio, Danilo, Krejci e Da Costa".