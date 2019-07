Corriere di Bologna: "Il Bologna riparte dal Bentegodi, poi la SPAL"

Sul Corriere di Bologna oggi in edicola si parla, tra le altre cose, del calendario di Serie A. Spazio dunque già in prima pagina ai primi impegni stagionali dei felsinei: "Il Bologna riparte dal Bentegodi, poi la SPAL" è il titolo dell'articolo. I rossoblu terranno infatti a battesimo l'Hellas Verona nel ritorno in Serie A degli scaligeri. Poi il primo derby della stagione alla seconda giornata, in casa contro gli estensi.