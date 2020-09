Corriere di Bologna: "Il Bologna ripensa al braghino. In casa si vedrà spesso bianco"

vedi letture

"Il Bologna ripensa al braghino. In casa si vedrà spesso bianco": è questo il titolo principale che il Corriere di Bologna propone all'interno della propria sezione sportiva. Contrariamente alla seconda e terza divisa, per la prima il colore dei pantaloncini non è stato specificato. "Nell'eterna sfida tra marketing e tradizione - commenta il quotidiano - il primo prevede il blu ma la seconda punta sul bianco: il Bologna deciderà di partita in partita, prendendo accordi in settimana con la società avversaria".