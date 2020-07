Corriere di Bologna: "Il Bologna sfiora il colpo ma è solo pari con il Napoli"

Sulla prima pagina del Corriere di Bologna in edicola oggi, c'è spazio anche per la gara di ieri tra i rossoblù e il Napoli: "Il Bologna sfiora il colpo ma è solo pari con il Napoli", scrive il quotidiano. Il Bologna in svantaggio con il Napoli al Dall’Ara pareggia con Barrow. Finale di grande intensità per i rossoblù che sfiorano il colpo prima con Palacio e poi con un palo di Danilo.