Corriere di Bologna: "Il Bologna si allena con la mascherina"

vedi letture

Il Corriere di Bologna oggi titola in taglio alto di prima pagina: "Il Bologna si allena con la mascherina". "È stato un po’ come il primo giorno di scuola". In questa frase di Riccardo Orsolini, all’uscita da Casteldebole dopo un’ora di corse e di ripetute, c’è tutta la sensazione provata ieri dai giocatori del Bologna, tornati a Casteldebole a 57 giorni dall’ultima seduta. Sassuolo e Lecce avevano ripreso lunedì, ieri è toccato ai rossoblù insieme ad altri club: sedute rigorosamente individuali, senza palloni e senza attrezzi — vista la chiusura di tutte le altre strutture del Galli ad eccezione dei campi — e con un protocollo chiaro per poter accedere all’allenamento.