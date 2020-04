Corriere di Bologna: "Il calcio litiga sugli stipendi. Rossoblù, trattative individuali"

"Il calcio ora litiga sugli stipendi. Bologna, trattative individuali" scrive il Corriere di Bologna in edicola oggi. La Lega chiede di bloccare le ultime quattro mensilità di questa stagione per valutare se e come si riprenderà il campionato, mentre l’Assocalciatori non vuole andare oltre una sola mensilità di sospensione. Senza accordo generale, i club discuteranno con ogni giocatore.