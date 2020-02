vedi letture

Corriere di Bologna: "Il compleanno di Mihajlovic: le parole d'amore della sua città"

Oggi Sinisa Mihajlovic compie 51 anni ed il Corriere di Bologna gli regala un lungo inserto nell'edizione odierna, con in prima pagina il titolo: "Il compleanno di Mihajlovic: le parole d'amore della sua città". Nell'editoriale del quotidiano troviamo poi i primi auguri al tecnico rossoblu: "Il regalo l’ha fatto Sinisa Mihajlovic a noi. Ha svegliato il Bologna. Dove c’erano belle speranze e un po’ di confusione, sono arrivate energia, idee chiare e ambizioni. Dove c’era una piazza in attesa impaziente di una squadra che sbocciasse, giocasse a calcio e cambiasse la mentalità dimessa in arrembante voglia di vincere e divertirsi, Sinisa ha realizzato i sogni. Era ragionevole che un tecnico della sua qualità potesse farcela, era meno immaginabile che ci riuscisse in così poco tempo. Sinisa ci ha regalato il Bologna. E ha dettato un modo di stare in campo, di vivere il calcio, in grado anche di far maturare un ambiente spesso diviso e in conflitto. Prendersi le responsabilità, anche quando si perde. Dimostrare che ottenere risultati non è impossibile, se si conosce la ricetta per farlo. Mihajlovic è come il festeggiato che porta a cena gli amici e offre lui la bottiglia di vino buono. E allora: buon compleanno Sinisa".