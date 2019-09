© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Bologna fa il punto della situazione di fine mercato della società rossoblu, titolando: "Il conto torna. Nuovi talenti e un'incognita". Il mercato più ricco della storia del club ha portato rinforzi ma restano due buchi in attacco e in mezzo. Il bilancio della sessione estiva recita: circa 63,5 milioni di spese e 27,5 milioni di introiti, per un saldo definitivo che si assesta intorno ai -36 milioni di euro per le casse rossoblù. Restano i dubbi sul centrocampo, che ha visto la partenza di Pulgar e sull'attacco, dove nessuno garantisce un importante numero di gol.