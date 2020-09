Corriere di Bologna: "Il difensore fantasma. Sinisa aspetta il suo rinforzo"

"Il difensore fantasma. Sinisa aspetta il suo rinforzo", titola il Corriere di Bologna. La potremmo chiamare "la sindrome del difensore fantasma": il centrale difensivo in casa rossoblù è un’esigenza di mercato dallo scorso mese di dicembre, ma passano le sessioni, cambiano i campionati eppure il giocatore adatto a dare una sistemata al reparto più pericolante non arriva. Il sogno è sempre Lyanco del Torino – ieri escluso dai convocati per il mini ritiro granata – ma il budget è risicato e vale anche per Ferrari del Sassuolo: ecco perché, oltre a Tomiyasu, tra i piani tecnici estivi è figurato anche lo spostamento al centro della difesa di Medel, come nell’ultima gara di campionato della passata stagione.