Corriere di Bologna: "Il giorno di Sinisa, Sabatini aspetta il sì"

"Il giorno di Sinisa, Bologna aspetta il sì". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna del Corriere di Bologna sul club emiliano. Sinisa Mihajlovic ha deciso di rinnovare il suo impegno con il Bologna: per lui è previsto un contratto di due anni da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione, più l’opzione per il terzo. L’ok definivo potrebbe arrivare in giornata o al più tardi domani: oggi è infatti previsto un vertice tra l’allenatore, il nuovo responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini , l’ad Claudio Fenucci e il ds Riccardo Bigon, che adesso viene cercato dal Milan. Si parlerà del futuro.