Corriere di Bologna: "Il premio speciale della FIGC per Sinisa"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna titola oggi in prima pagina: "Il premio speciale della FIGC per Sinisa". Secondo posto nella Panchina d’oro e, come previsto, il premio speciale per l’allenatore che si è reso protagonista di messaggi positivi: Sinisa Mihajlovic ha sfiorato l’en plein ieri a Coverciano, dove la 28° edizione della Panchina d’oro è andata al tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. 22 i voti per il tecnico orobico (sui 49 totali assegnati dai vari allenatori), 13 per Mihajlovic e 6 per l’ex tecnico della Juventus Allegri: un secondo posto pieno comunque di significato, dato che ha premiato il grande lavoro svolto dal serbo a Bologna.