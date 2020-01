© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola propone un approfondimento sulla difesa del Bologna, titolando: "Il rebus di Sinisa nel reparto ko". Qual è la difesa titolare del Bologna? Si tratta di una domanda che per il momento sembra destinata a restare senza risposta visto che Mihajlovic e il suo staff hanno dovuto alternare ben undici assetti diversi nelle formazioni titolari delle prime ventuno giornate di campionato. Senza contare gli adattamenti a gara in corso che hanno portato anche Medel ad agire da centrale.Infortuni e squalifiche non hanno dato tregua al lavoro dei rossoblù che sabato prossimo, complice la squalifica di Tomiyasu, si apprestano a proporre la dodicesima combinazione differente di un reparto attualmente al sesto posto tra i più battuti del torneo con 33 reti incassate e che subisce almeno un gol ormai da sedici turni consecutivi.