Corriere di Bologna: "Il risiko per evitare danni milionari".

"Il risiko per evitare danni milionari". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bologna in riferimento ai rossoblù: "Il Bologna partecipa ai summit dei club per il futuro del campionato congelato. Parola d’ordine: assorbire il colpo sul piano economico, cercando di registrare meno danni possibili. In questi giorni di emergenza, il mondo del calcio in sosta forzata si confronta con lo stesso obiettivo di tanti settori industriali del Paese e cerca di contenere un buco che negli incontri delle ultime ore è stato stimato attorno a 720 milioni di euro".