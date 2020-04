Corriere di Bologna: "Il sì del club e Comune: nel nome di Gazzoni una tribuna speciale"

"Il sì del club e Comune: nel nome di Gazzoni una tribuna speciale". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bologna in edicola stamani: "Una suggestione sposata dalla famiglia e dai tifosi: intitolare la tribuna del Dall’Ara a L’ha suggerito Giuseppe Gazzoni Frascara. Tommaso Gazzoni, il figlio dell’imprenditore che a suo tempo è stato anche vice presidente del club. «Dovessi scegliere fra varie ipotesi, fra cui l’intitolazione di una strada, opto per la tribuna d’onore. Se lo merita per tutto quello che ha fatto, non a caso si dice che dopo Dall’Ara è stato lui il presidente più grande». Adesso tocca al club e al Comune raccogliere il desiderio della famiglia".