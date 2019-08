Corriere di Bologna: "Il vuoto del centrocampo"

© foto di Giulio Falciai

"Il vuoto del centrocampo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Da un mercato di luglio convincente, costoso e anche stuzzicante ad un mercato di agosto attualmente più fermo che mai. L’ultimo squillo rossoblù è datato 24 luglio, quando il sito ufficiale annunciò la firma di Andreas Skov Olsen, e definire in stallo la situazione degli acquisti del Bologna è un eufemismo: il centrocampista tanto atteso non è ancora arrivato e le valutazioni proseguono anche in questi giorni, con gli impegni ufficiali ormai alle porte.