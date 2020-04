Corriere di Bologna in apertura: "Addio a Gazzoni, il presidente"

La prima pagina del Corriere di Bologna, quest'oggi, è dedicata al grande patron che non c'è più: "Addio a Gazzoni, il presidente. Scomparso a 84 anni l’imprenditore, ex patron del Bologna che portò Baggio in rossoblù. Condusse la squadra dalla serie C alla A. Dal sindaco Merola a Casini, la città lo piange. La famiglia: faremo una messa appena si potrà".

All'interno si legge: "Impresa, calcio e politica. Addio al presidente che fece sognare Bologna. Nessun funerale a causa del Covid. La famiglia: una messa appena si potrà".

Spazio anche alla sua trattativa più bella: "Il Codino: un uomo a cui devo molto. Baggio, il regalo più grande. I ricordi del Codino. Galliani: 'Era un amico, io e Berlusconi glielo vendemmo volentieri'".