Corriere di Bologna in apertura: "Il Bologna riparte senza Sinisa"

"Il Bologna riparte senza Sinisa". Si apre così il Corriere di Bologna in edicola oggi in riferimento all'allenatore dei rossoblù colpito dal Coronavirus: "La nuova stagione: ieri sono stati eseguiti i test a tutta i giocatori, i risultati sono attesi per oggi e poi cominceranno gli allenamenti. Il mister isolato in un albergo cittadino dopo essere risultato positivo al Covid. Giovedì la squadra in ritiro".