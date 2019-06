"In attacco si punta tutto su Kouamé". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna sul mercato della società di Saputo. L’ivoriano classe 1997 piace molto sia a Sabatini sia a Mihajlovic, anche per la sua duttilità che può renderlo un elemento importante in più ruoli del 4-2-3-1, o come punta esterna di un 4-3-3 o come seconda punta se il Bologna dovesse scegliere un 4-3-1-2: Kouamé regalerebbe diverse opzioni tattiche a Mihajlovic e il club sta trattando con il Genoa per questo ragazzo reduce dalla prima stagione in serie A (4 reti in 38 presenze) dopo le 12 reti segnate nella stagione 2017/18 in B al Cittadella. Kouamé venne portato in Italia dal Prato e il pubblico di Bologna lo conosce molto bene per quel tragicomico 0-3 contro il Cittadella in Coppa Italia che aprì la stagione 2017/18, in cui fece letteralmente a pezzi la difesa rossoblù: è un giocatore rapido e con buoni movimenti, al centro di una trattativa entrata davvero nel vivo nelle ultime ore. Il Genoa per lui chiede 15 milioni di euro (nonostante il nuovo tecnico ligure Andreazzoli lo consideri un potenziale titolare), il Bologna si è spinto fino a 12 milioni e anche negli incontri di ieri si è cercato di limare ulteriormente la distanza tra le parti, con un notevole ottimismo del club per la buona riuscita dell’operazione.