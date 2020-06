Corriere di Bologna in taglio alto: "Bologna agguerrito cerca i primi punti post-blocco"

In questa domenica di Serie A alle 19:30 è in programma il match tra Bologna e Sampdoria. I felsinei non hanno ancora vinto dalla ripartenza del calcio, stesso discorso per i blucerchiati. E in prima pagina sul Corriere di Bologna si parla anche di calcio: "Il Bologna agguerrito a Genova cerca i primi punti post-blocco", il titolo in taglio alto.