Corriere di Bologna in taglio alto: "Il vero Bologna contro il Villarreal"

Il Bologna è pronto a sfidare il Villarreal nell'amichevole di prestigio in programma per questa sera. Tanti i temi, tra i quali sicuramente Soriano e Sansone contro il loro passato, ma anche l'attesa di vedere i volti nuovi. "Il 'vero' Bologna contro il Villarreal", titola in prima pagina il Corriere di Bologna, facendo capire in taglio alto che stasera giocheranno i titolari.